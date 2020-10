Reportage

Irak: un an après la révolte d'octobre, nouvelle manifestation place Tahrir à Bagdad

Audio 01:30

Des manifestants célèbrent le premier anniversaire de la protestation anti-gouvernementale, le 25 octobre 2020 à Bagdad, en Irak. REUTERS/Thaier Al-Sudani

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Des milliers de manifestants se sont rassemblés une nouvelle fois sur la place Tahrir à Bagdad, ce 25 octobre, un an après la révolte d'octobre. Pour eux, rien n'a changé en un an. Ils réclament la dissolution du Parlement et une refonte du système politique. À la mi-journée, des heurts ont éclaté et une cinquantaine de policiers et de manifestants ont été légèrement blessés.