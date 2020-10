Reportage

Israël: le sort des demandeurs d'asile Soudanais en question

Des demandeurs d'asile érythréens et soudanais manifestent à Tel Aviv, le 2 février 2014 pour demande de l'aide au gouvernement israélien (image d'illustration). Guilhem Delteil/RFI

Le Soudan et Israël ont annoncé vendredi dernier qu’ils entamaient des négociations en vue de l’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays. Les discussions devraient être entamées par les dossiers du commerce et de l’immigration. Des déclarations qui nourrissent l’inquiétude d’un peu plus de 6 000 demandeurs d’asile soudanais en Israël qui craignent de se voir rapatrier de force.