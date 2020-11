De l'Egypte à l'Irak, les crimes contre les journalistes, sans protection, restent impunis

Des partisans d'une milice chiite agite des drapeaux après avoir incendié les locaux de la télévision irakienne Dijlah, accusée de diffuser de la musique lors de l'Achoura, fête religieuse chiite, à Bagdad le 31 août 2020. AP Photo/Khalid Mohammed

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Ce lundi 2 novembre marque la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre des journalistes, créée en 2013 par l'ONU. De 1993 à aujourd'hui, 1 414 journalistes ont été tués, selon les Nations u&nies. Et dans neuf cas sur dix, les meurtiers restent impunis. Depuis le début 2020, 32 journalistes et collaborateurs de médias ont été assassinés, d'après Reporters sans frontières (RSF). Un chiffre en baisse par rapport à 2019 en raison de la crise sanitaire mais qui reste préoccupant, souligne l'ONG. Exemple dans deux pays du Moyen-Orient, l'Égypte et l'Irak, où le journalisme reste un métier à hauts risques.