États-Unis: Joe Biden félicité par Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahu sur le tard

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas (g.) et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu (d.).

Parmi toutes les félicitations qui sont arrivées après la victioire annoncée du candidat démocrate samedi 7 novembre, il y a en a eu deux qui ont été particulièrement tardives. Ce sont celles de Benyamin Netanyahu, le Premier ministre israélien et de Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

Toute la soirée et toute la nuit, Benyamin Netanyahu est resté silencieux alors que les messages de félicitations du monde entier se succédaient. Pas un mot du Premier ministre israélien jusqu’à ce dimanche matin 7h30. Soit plus de douze heures après l’annonce des résultats de la présidentielle en Pennsylvanie.

La gêne d'un proche de Trump

Ce silence est le signe d’un embarras de la part de Benyamin Netanyahu. Le Premier ministre israélien est proche de Donald Trump. Il revendiquait son amitié avec lui, faisant même campagne sur ses liens avec le président sortant. Donald Trump a pris de nombreuses décisions favorables à Israël. Mais, dans la mesure où Donald Trump ne reconnaît pas sa défaite, féliciter Joe Biden rapidement était prendre le risque d’apparaître comme un lâcheur… alors même que Donald Trump est encore président pendant plus de deux mois.

Mais ce silence a été sévèrement critiqué par le chef de l’opposition. Yaïr Lapid a dénoncé samedi soir « une lâcheté embarrassante » de l’exécutif. Car la proximité affichée de Benyamin Netanyahu avec Donald Trump pourrait avoir des conséquences sur le soutien des démocrates à Israël. Une aile du parti est de plus en plus critique de la politique israélienne. Joe Biden et Kamala Harris demeurent, eux, des soutiens d’Israël. Mais ce long silence de Benyamin Netanyahu a certainement été relevé dans l’entourage du président élu.

העובדה שנתניהו , גנץ ואשכנזי לא בירכו עדיין את נשיא ארה"ב הנבחר היא פחדנות מבישה שפוגעת באינטרסים של מדינת ישראל. אם נשיא צרפת, קנצלרית גרמניה וראש ממשלת בריטניה יכולים לעשות זאת, גם אתם יכולים. יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 7, 2020

Attentes voire méfiance du côté palestinien

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a aussi pris son temps pour envoyer ses félicitations. Il a appelé Joe Biden à « renforcer » les relations américano-palestiniennes, après le règne de Donald Trump qui a infléchi sa politique en faveur d'Israël.

Et l’OLP, l’organisation de la libération de la Palestine, n’a pas non plus fait part d’un message de félicitations adressé à Joe Biden. La direction palestinienne a rompu les liens avec les États-Unis après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël il y a trois ans. Elle a donc fait le choix de ne pas s’adresser directement au président élu.

En revanche, l’une des cadres de l’OLP s’est réjouie hier soir de la défaite de Donald Trump. « L’Amérique s’est détrumpée », a écrit Hanane Ashraoui sur Twitter. Et elle estime qu’« il est temps maintenant de lancer des thérapies holistiques et audacieuses » pour panser les plaies du « trumpisme ». Des propos qui ont aussi une valeur de mise en garde.

►À lire aussi : Joe Biden président: le retour au multilatéralisme «made in USA»

Avec cette réaction très prudente, la direction palestinienne souligne qu’elle demeure très prudente, qu’elle n’accueille pas le président élu à bras ouverts et que Joe Biden devra convaincre, devra faire ses preuves avant que les États-Unis ne puissent être reconsidérés comme le médiateur du conflit par les Palestiniens.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne