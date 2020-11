Syrie: l'épineuse question du retour des réfugiés

Plus de cinq millions de Syriens ont quitté leur pays depuis le début de la guerre, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Quel avenir pour ces populations principalement établies dans les pays voisins : la Turquie, le Liban et la Jordanie ?

Avec le soutien de la Russie, le régime de Bachar el-Assad, organise ce mercredi une conférence sur le thème du « retour des réfugiés ». Mais comment garantir leur sécurité alors qu’ils sont majoritairement opposés au pouvoir de Damas ? Et sont-ils seulement disposés à rentrer au pays ?

Ahmed va bientôt fêter ses 29 ans et ses cinq années d’exil. Originaire d’Alep le jeune syrien vit à Gazientep dans le sud de la Turquie. Comme beaucoup de ses compatriotes opposés au régime, il a fui la guerre mais aussi les forces de Bachar el-Assad qui le recherchaient.

« C’est trop risqué pour moi de renter en Syrie. C’est même impossible... On ne peut pas faire confiance au régime syrien. Quelles garanties avons-nous ? Qui me dit que je ne serais pas arrêté dès que j’aurais posé un pied en Syrie ? Et même s’ils ne m’arrêtaient pas, ils pourraient très bien me forcer à faire mon service militaire ».

Depuis son départ de Syrie, Ahmed n’a plus revu ses parents qui vivent toujours à Alep. « J’aimerais tellement pouvoir rentrer, mais tant que ce régime est toujours en place ça ne sera pas possible. Au moins ici en Turquie, nous vivons en paix. Je peux vous garantir que tous les jeunes syriens qui sont réfugiés ici en Turquie rêveraient de pouvoir rentrer mais ils ont peur de ce qui les attend là-bas. »

Le retour des réfugiés est une « priorité », a plaidé cette semaine le président syrien Bachar el-Assad. Et même si les combats ont baissé en intensité, les ONG estiment de leur côté que les conditions ne sont pas propices à un retour massif des populations exilées. La Syrie vit actuellement l'une des pires crises économique et sociale de son histoire.

