Reconfinement au Liban, un nouveau coup dur pour l'économie

Des policiers libanais controlent une voiture à Beyrouth, alors que le pays se confine à nouveau. ANWAR AMRO / AFP

Texte par : RFI

Le Liban est confiné de nouveau depuis ce samedi 14 novembre, suite à la très forte augmentation des cas de coronavirus ces dernières semaines. Le pays est entièrement bouclé pour deux semaines : fermeture des commerces non essentiels, circulation alternée, et interdiction de sortir de chez soi entre 17 h et 5 h du matin, et toute la journée le dimanche. Des mesures qui aggravent la situation économique déjà fragile de nombreux commerçants, et aussi des taxis.