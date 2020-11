Covid-19: la Turquie se reconfine partiellement après une explosion des cas à Istanbul

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, lors d'un discours après un conseil de ministres, à Ankara, le 17 novembre 2020. Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Confinement partiel, restaurants interdits d'accueillir des clients, école à distance... Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé mardi 17 novembre de nouvelles mesures contre la pandémie de coronavirus, en particulier à Istanbul. Depuis plusieurs semaines, des associations de médecins tirent la sonnette d’alarme sur l’explosion des cas. Officiellement, la Turquie a plus de 420 000 cas et 11 700 décès, un chiffre très en deçà de la réalité, selon le maire de la plus grande ville du pays.