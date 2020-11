Première visite officielle d'un ministre de Bahreïn en Israël

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu aux côté de Mike Pompeo et d'Abdellatif al-Zayani le 18 novembre 2020 lors de leur rencontre à Jérusalem. AP - Menahem Kahana

Deux mois après la signature sous parrainage américain d’un accord établissant des relations diplomatiques entre les deux pays, le ministre des Affaires étrangères de Bahreïn s’est rendu en Israël ce mercredi. Abdellatif al-Zayani a rencontré son homologue mais aussi le président et le Premier ministre et a participé à une rencontre tripartite avec Benyamin Netanyahu et Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain actuellement aussi en visite en Israël.