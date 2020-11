Iran, Accord d'Abraham, colonies: en Israël, Mike Pompeo veut laisser son empreinte

Le chef de la diplomatie américaine poursuit sa tournée. Après la France, la Turquie et la Géorgie, Mike Pompeo est attendu ce mercredi 18 novembre à la mi-journée en Israël pour ce qui pourrait être sa dernière visite chez cet allié proche des États-Unis. Le secrétaire d'État américain vient poursuivre les efforts diplomatiques de l’administration Trump dans la région.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

Ce mercredi, les premières rencontres de Mike Pompeo devraient être consacrées aux principaux succès diplomatiques de l'administration Trump : à commencer par les accords d'Abraham, qui ont permis la normalisation des relations entre Israël d'un côté et les Émirats arabes unis et Bahreïn de l'autre. Le chef de la diplomatie bahreïnienne est aussi attendu en Israël pour une première visite officielle et une rencontre tripartite entre États-Unis, Bahreïn et Israël est prévue.

La lutte contre l'Iran est un thème de discussion de tous les responsables américains en visite en Israël et un thème sur lequel l'administration Trump et Benyamin Netenyahu ont affiché une parfaite entente depuis quatre ans. Il sera présent aussi dans les discussions de ces prochains jours. Le secrétaire d'État devrait profiter de cette possible ultime visite pour affirmer sa fermeté jusqu'au bout face à la République islamique.

Visite dans une colonie en Cisjordanie et dans le Golan

Mais la partie la plus forte de sa visite ne devrait pas être tant ses rencontres que ses déplacements. Mike Pompeo devrait se rendre dans une colonie israélienne de Cisjordanie ainsi que dans le Golan. Ces deux territoires sont considérés en droit international comme occupés par Israël. Mais l'administation Trump s'est démarquée de cette position. Et Mike Pompeo semble vouloir être retenu comme le premier chef de la diplomatie américaine à se rendre dans ces zones disputées.

