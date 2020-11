Proche-Orient: des sites controversés au programme de la visite de Mike Pompeo

Mercredi 19 novembre, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompéo, en visite en Israël, a eu un premier entretien avec Benyamin Netanyahu et avec son homologue du Bahrein. VIA REUTERS - POOL

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au deuxième jour de sa visite en Israël, Mike Pompéo, le secrétaire d’Etat américain doit avoir un entretien avec Benyamin Netanyahu. Il est également attendu dans une colonie israélienne et un site de pèlerinage chrétien de Cisjordanie et sur le Golan, et ainsi devenir le premier secrétaire d’Etat américain à aller dans ces deux territoires considérés comme occupés par le droit international.