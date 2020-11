Le Covid-19 au cœur d'un G20 virtuel organisé pour la première fois par l'Arabie saoudite

Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ben Salmane, à Diriya (Arabie Saoudite), le 7 décembre 2019 Saudi Royal Palace/AFP/Archives

Texte par : RFI

L'Arabie saoudite accueille ce week-end en sommet virtuel les 20 pays les plus industrialisés au monde. Au menu de cette réunion les retombées négatives de la pandémie, mais aussi l'aide que les pays les plus riches peuvent, ou non, accorder aux pays les plus pauvres frappés par la crise économique et le surendettement.