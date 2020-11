Liban: tensions à Bécharré après le meurtre d’un habitant par un travailleur syrien

Une forte tension règne dans la ville de Bécharré dans le nord du Liban après le meurtre d’un habitant par un ressortissant syrien. Les députés de la région ont appelé au calme après des actes de violence contre des travailleurs syriens.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

L’armée libanaise a envoyé des renforts dans la ville de Bécharré pour empêcher des débordements après le meurtre par balle d’un habitant par un travailleur syrien. Le meurtrier présumé s’est rendu à la police mais une foule en colère a encerclé lundi soir le sérail, où se trouvent toutes les administrations étatiques, et a exigé que le suspect lui soit remis.

Dans la nuit de lundi à mardi, des motocyclettes appartenant à des travailleurs syriens ont été incendiées.

Bécharré est une ville maronite où les valeurs claniques et tribales restent fortement ancrées dans les esprits. Le conseil municipal s’est étonné que le meurtrier possède une arme à feu et a exigé une fouille systématique de la ville. Les élus ont sommé les Syriens en situation illégale de quitter la ville et ont indirectement appelé les habitants à ne plus engager des travailleurs syriens, en leur enjoignant de recruter une main-d’œuvre locale.

Bécharré est la ville natale du chef du parti chrétien des Forces libanaises Samir Geagea. Son épouse Sethrida, députée de la région, a exhorté les habitants au calme.

Après les incidents de Bécharré, les réfugiés et les travailleurs syriens, dont le nombre au Liban dépasse un million et demi, ont limité leurs déplacements de peur de représailles, surtout dans les régions à majorité chrétienne.

