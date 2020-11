L'Autorité palestinienne critiquée pour avoir arrêté un militant d'opposition

En Cisjordanie, l’arrestation ces derniers jours d’un militant politique très critique de la politique gouvernementale a été dénoncée. Nizar Banat avait critiqué sur les réseaux sociaux la reprise de la coopération entre l’Autorité palestinienne et Israël. Une attaque contre le gouvernement palestinien. Il a finalement été libéré ce mardi, après deux jugements en sa faveur et l’intervention de diplomates.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil

Cette vidéo a été mise en ligne sur Facebook mercredi 18 novembre. Nizar Banat, un militant politique vivant à Hébron, attaque le ministre des Affaires civiles après qu’il a annoncé la reprise de la coopération entre l’Autorité palestinienne et Israël en la présentant comme une victoire des Palestiniens. D’une durée de dix minutes, elle a été partagée 1 500 fois et elle n’a pas été du goût de l’Autorité palestinienne.

Nizar Banat, déjà plusieurs fois interpellé, a été arrêté deux jours après l’avoir mise en ligne et incarcéré à la prison de Jéricho qui a la réputation d’imposer de mauvais traitements aux détenus. Lundi, un juge de première instance avait exigé sa libération mais celle-ci s’est encore fait attendre. Mardi, un juge d’une autre instance a confirmé ce jugement et des diplomates européens sont intervenus en sa faveur. Le militant a finalement été libéré après plus de quatre jours de détention.

Dans un communiqué, la délégation de l’Union européenne à Jérusalem a dit « s’opposer fermement aux actions visant à limiter l’espace dans lequel la société civile et les médias peuvent opérer ». Elle rappelle à l’Autorité palestinienne que le respect des droits de l’homme est de sa responsabilité dans les territoires qu’elle contrôle. Le gouvernement palestinien est régulièrement accusé de dérive autoritaire.

