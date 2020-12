Coronavirus : le Liban se déconfine progressivement, malgré la faible baisse des cas

Le Liban se déconfine progressivement depuis ce lundi après deux semaines de fermeture totale des restaurants, des bars et des lieux publics. Le pays a déjà très violemment frappé par la crise économique, la dévaluation de sa monnaie et l’explosion du 4 août, qui a ravagé la capitale Beyrouth, fait 200 morts et des milliers de victimes.

De notre correspondant à Beyrouth, Noé Pignède

Les commerçants pris à la gorge réclamaient la réouverture de leurs boutiques. Le gouvernement a cédé.

Au comptoir du Torino, dans le quartier touristique de Gemmayzé, Fiona boit une bière avec ses amis, heureuse que le confinement soit terminé. « Vous savez, je crois qu’avec le coronavrius, ce qui m’a fait le plus de mal c’est la solitude. Ne pas voir ses amis, ça vous retourne le cerveau ! Donc ça fait du bien d’être à la maison, et ce bar, c’est comme ma maison », dit-elle.

Louaï, le patron du bar, est lui extrêmement soulagé, car entre la crise économique, les couvres feux répétés et l’explosion du 4 août, ses caisses sont vides. « On a ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Ensuite, tout a été ravagé par l’explosion, on a tout rénové. Puis on a eu ce nouveau confinement. C’est dur, on travaille presque gratuitement. Dieu merci, le loyer et les factures sont payés. On est dans une meilleure situation que beaucoup de monde, mais on doit engranger des revenus si on veut survivre. »

« Il faut continuer à travailler »

Comme tous les commerçants du quartier, il critique les mesures prises par le gouvernement. « Ils essayent de mettre en place des politiques pour lutter contre le coronavirus, et je ne sais pas si elles sont vraiment efficaces. Bien sûr, nous n’avons pas envie que les gens tombent malades, et nous n’avons pas envie de tomber malades non plus. Mais il faut continuer à travailler. Ce bar est resté ouvert pendant toute la guerre de 2006, ce n’est pas le Corona qui nous fera baisser le rideau », poursuit-il.

Après deux semaines de confinement, le nombre de contaminations au Liban n’a pour l’instant pas diminué.

