Liban: une conférence d'aide humanitaire présidée par Paris pour tenter de sauver l'économie

Le Liban, déjà durement touché par la crise économique et politique, s’enfonce maintenant dans une dépression « grave et délibérée » fustige la Banque mondiale, dans son rapport semestriel publié ce mardi. Son produit intérieur brut devrait se contracter de plus de 19% cette année et sa dette atteindre pas moins de 194% du Produit intérieur brut.

La Banque mondiale est on ne peut plus claire : « Un an après la grave crise économique au Liban, l'absence délibérée d'une action politique efficace de la part des autorités a soumis l'économie à une dépression ardue et prolongée. ».

Selon l'institution, le pays est en hyperinflation, la valeur de sa monnaie s’est effondrée. Pour la première fois de son histoire cette année, il n’a pas pu rembourser une partie de sa dette. Il est aussi à la dérive, sans gouvernement depuis trois mois, après la démission du Premier ministre Hassan Diab.

L’aide étrangère est bloquée. Le Liban avait entamé des négociations pour obtenir le soutien financier du Fonds monétaire international, mais elles sont à l’arrêt depuis juillet.

De son côté, la communauté internationale, France en tête, a soumis son aide à des réformes urgentes qui n’ont toujours pas eu lieu.

Dans ce contexte critique, les banques ont imposé des restrictions très strictes sur les retraits et transferts d'argent à l'étranger.

Le pays du cèdre est aussi durement éprouvé par la pandémie de coronavirus, les manifestations contre le gouvernement l’année dernière et l’explosion au port de Beyrouth le 4 août, la pire catastrophe en temps de paix.

« Le Liban, déplore la Banque mondiale, souffre d'un épuisement dangereux de ses ressources, y compris de capital humain, avec une fuite des cerveaux qui devient une option de plus en plus désespérée. ».