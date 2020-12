Israël: le Parlement ouvre la voie à de nouvelles élections législatives

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu (c) arrive à la Knesset avant le vote, à Jérusalem, mercredi 2 décembre 2020. AP - Alex Kolomoisky

Texte par : RFI Suivre 5 mn

C'est un pas de plus vers les quatrièmes élections législatives en moins de deux ans en Israël. Le Parlement a voté ce mercredi en lecture préliminaire en faveur de sa dissolution : 61 voix pour, 54 voix contre. Le vote n'est pas encore définitif mais la coalition entre Benyamin Netanyahu et Benny Gantz est de plus en plus fragile. Les deux principales formations de l'exécutif sont lancées dans un bras de fer qui risque de provoquer la chute du gouvernement.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil Pour le gouvernement israélien, la menace d'une chute est désormais double. La première est cette proposition de loi de dissolution de la Knesset, passée en lecture préliminaire : il lui reste trois votes à franchir avant d'être définitivement adoptée, mais le texte va poursuivre son parcours dès la semaine prochaine. La seconde est l'obligation de faire adopter un budget avant le 23 décembre; le débat n'a pour l'instant pas commencé. La course contre la montre est donc double et le fossé entre les deux principales formations de la coalition ne fait que croître. Benny Gantz, qui exige l'adoption d'un budget – le premier qui serait voté en près de trois ans –, a besoin d'afficher sa fermeté face à Benyamin Netanyahu. Son électorat lui reproche d'avoir cru aux promesses du Premier ministre et il ne peut plus se permettre d'invoquer l'intérêt national pour faire des concessions. Benyamin Netanyahu, lui, veut faire plier son partenaire et obtenir un délai supplémentaire pour le vote du budget afin d'utiliser cette carte dans quelques mois pour provoquer de nouvelles élections selon un calendrier qu'il juge plus favorable. Les deux hommes scrutent tous les sondages : il ne leur reste plus que quelques jours pour décider de l'avenir de leur union. ► À lire aussi : Israël: un grand pas vers une quatrième campagne législative en moins de deux ans ♦ Les intérêts divergents de Gantz et Netanyahu Le vote du Parlement marque l'extrême fragilité de ce gouvernement censé offrir un partage du pouvoir entre Benyamin Netanyahu et Benny Gantz, comme l'explique Yohanan Plezner, ancien député centriste et président de l'Institut israélien de la démocratie. Les intérêts de Monsieur Gantz sont complexes. Il redoute beaucoup une nouvelle élection : sa base est très déçue qu'il ait rejoint le gouvernement et permis à Monsieur Netanyahu de former un nouveau gouvernement. Il est en chute dans les sondages. Et cela explique aussi pourquoi il ne peut plus céder face à Monsieur Netanyahu. Donc il est dans une situation paradoxale. Benyamin Netanyahu, lui, cherche de toute évidence une sortie de ce gouvernement pour lui permettre de ne pas avoir à renoncer au poste de Premier ministre en novembre 2021. En même temps, il préférerait tenir les élections à une date plus tardive que le mois de mars comme le mois de juin. Monsieur Netanyahu espère ainsi que sa côte de popularité continuera d'augmenter lorsque les vaccins commenceront à être distribués et qu'on verra le pays commencer à émerger de la crise économique. Il espère que les images de lui au tribunal se seront banalisées, que ce sera une scène à laquelle les électeurs se seront habitués. Yohanan Plezner, ancien député centriste et président de l'Institut israélien de la démocratie Guilhem Delteil