Téhéran aurait reporté l'exécution du médecin irano-suédois Ahmadreza Djalali

Une photo de février 2017 montre un dépliant distribué lors d'une manifestation devant l'ambassade d'Iran à Bruxelles pour Ahmadreza Djalali. DIRK WAEM Belga/AFP/File

Il s'appelle Ahmadreza Djalali. C'est un médecin irano-suédois arrêté en 2016 à Téhéran et condamné un an plus tard à la peine de mort pour espionnage, entre autres. Il devait être exécuté ces derniers jours, mais il semble avoir obtenu un sursis, selon son épouse et plusieurs organisations des droits humains qui suivent son cas.