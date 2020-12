Egypte: le parquet ordonne la libération de trois défenseurs des droits de l'homme

Le parquet général égyptien a ordonné, jeudi 3 décembre, la libération de trois dirigeants de l’Initiative égyptienne pour les droits personnels qui avaient été déférés devant le tribunal supérieur de la sécurité de l’État. Une annonce qui intervient quelques jours avant la visite d’État du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi en France, dimanche 6 décembre.

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

L’arrestation de Gasser Abdel Razek et des autres dirigeants de l’Initiative égyptienne pour les droits personnels (EIPR) dans la seconde moitié de novembre avait soulevé une vague de protestations internationales, notamment de la part de la France. Les Affaires étrangères égyptiennes avait qualifié le communiqué français d’ingérence dans les affaires intérieures. Une tension palpable s’installait dans les relations jusque là très étroites entre Paris et Le Caire.

« Diffusion de fausses informations »

Ils étaient accusés notamment d'« appartenance à un groupe terroriste » et de « diffusion de fausses informations ». Leurs arrestations étaient intervenues après une visite début novembre de plusieurs ambassadeurs et de diplomates étrangers pour une réunion dans les locaux de l'EIPR au Caire.

« Erreur corrigée »

La solution a été trouvée grâce à la soudaine adoption du décret exécutif de la loi des ONG remontant à 2017 et qui restait jusque là lettre morte. La principale accusation faite à l’EIPR était d’être enregistrée en tant que société et non comme ONG. « Erreur corrigée » par la déposition d’une demande d’enregistrement en tant qu'organisation à but non lucratif par l’EIPR. Les accusations de « diffusion de fausses informations » et d’« appartenance à un groupe terroriste » semblent avoir été oubliées.

