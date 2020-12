Explosions à Beyrouth: des manifestants réclament une action judiciaire transparente

Les manifestants demandent un nouveau système politique garantissant l’indépendance de la justice afin qu’une enquête sur l’explosion du 4 août soit menée de manière transparente. REUTERS/Mohamed Azakir

C’était il y a quatre mois à Beyrouth: une déflagration dans le port de la capitale libanaise détruisait une large partie de la ville, faisant 200 morts et plus de 6000 blessés. La troisième plus grosse explosion non nucléaire de l’histoire, causée par un stock de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium entreposé sans aucune précaution dans des hangars. Dans un pays déjà frappé par une crise économique violente et un mouvement de contestation contre les élites politiques, accusées de corruption, la catastrophe, due vraisemblablement à la négligence de nombreux responsables, a mis le feu aux poudres. Quatre mois plus tard, alors que l’enquête patine, la rue réclame des comptes.