Le Bahreïn n'imposera pas d'étiquetage sur les produits des colonies israéliennes

La direction palestinienne a longtemps combattu pour obtenir un étiquetage des produits des colonies et cette position bahreïnienne est un nouveau désaveu pour elle. Ici, des travailleuses palestiniennes employées dans un atelier de dattes à Netiv HaGdud, une colonie agricole de Cisjordanie. RFI/Nicolas Ropert

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Une délégation de dirigeants des milieux d'affaires bahreïniens était en Israël cette semaine. Pendant trois jours, ils ont rencontré des interlocuteurs locaux dans le but de renforcer les liens économiques entre les deux pays, un peu moins de trois mois après la signature d'un traité établissant des relations diplomatiques entre Israël et Bahreïn. Le chef de la délégation, le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, a également été reçu par le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre et a conclu cette visite en annonçant que le Bahreïn n'imposera pas d'étiquetage spécifique aux produits venant des colonies israéliennes. Un désaveu pour les Palestiniens.

Publicité Lire la suite Avec notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Delteil « Nous traiterons Israël et les sociétés israéliennes comme nous traitons une société italienne, indienne, chinoise, allemande ou saoudienne: il n'y a pas de restrictions, pas de traitement spécial ni de règles spécifiques », déclare Zayed al-Zayani. Pour le ministre bahreïnien de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, c'est « un nouveau chapitre » qui commence avec Israël et « les produits israéliens seront traités comme israéliens ». Cette position est celle adoptée officiellement par le secrétaire d'État américain sortant, Mike Pompeo, lors d'une visite dans une colonie israélienne de Cisjordanie il y a deux semaines. Elle diffère en revanche de la position de l'Union européenne et contredit la résolution 2334 de l'ONU qui demande à ses États membres de faire une distinction entre « le territoire de l'État d'Israël et les territoires occupés depuis 1967 ». La direction palestinienne a longtemps combattu pour obtenir un étiquetage des produits des colonies. Cette position bahreïnienne est un nouveau désaveu pour elle qui avait déjà qualifié les accords signés par les Émirats arabes unis et le Bahreïn avec Israël de trahison. Mais cette annonce bahreïnienne n'a cette fois-ci pas entraîné de vive réaction de la part de la direction palestinienne. Depuis la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, elle cherche à rétablir le lien avec les pays du Golfe. ►À écouter: Les «accords d’Abraham»: un tournant pour le Moyen-Orient? NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne Suivez toute l'actualité internationale en téléchargeant l'application RFI google-play-badge_FR