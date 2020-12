Israël: la compagnie d'assurance Shirbit victime d’une cyberattaque

La compagnie financière israélienne a été victime d'une demande de rançon informatique. Ses directeurs refusant de céder au chantage, les hackers ont mis à exécution leurs menaces.

De notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Cinquante bitcoins, soit environ 785 000 euros, c’est la rançon réclamée par les hackers du cyber-commando Black Shadow pour restituer à la compagnie d’assurance israélienne Shirbit plus de trois téraoctets de documents. Une somme qui, disent-ils, va doubler tous les jours.

En attendant, ce sont des centaines de données personnelles d'assurés qui sont divulguées quotidiennement : des permis de conduire, des cartes de crédit avec les adresses et les numéros de téléphones des clients. Certains d'entre eux sont membres des forces de sécurité israéliennes.

Les clients, pour leur part, demandent des explications aux dirigeants de Shirbit qui ont affirmé que toutes les données personnelles de leurs fichiers étaient solidement encryptées.

C’est la première fois qu’une attaque de telle ampleur touche une société financière israélienne. Les responsables de Shirbit estiment qu’il s’agit d’un acte de cyber-terrorisme et que le but véritable n’est pas d’obtenir la rançon exigée. Mais les spécialistes de ce genre d'attaques émettent des doutes sur cette hypothèse et penchent plutôt sur la piste d’un acte criminel dans lequel, selon certains indices, seraient impliqués des ressortissants israéliens.

