Israël: Gideon Saar quitte le Likoud et se pose en alternative à Netanyahu

En Israël, la rebellion au sein du Likoud prend forme. Un adversaire de Benyamin Netanyahu présente sa candidature et se propose de remplacer le Premier ministre en cas d'élections. Pour les commentateurs, les choses commencent à bouger.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

C’est le premier véritable défi lancé au Premier ministre israélien au sein même de son parti politique, le Likoud. Gideon Saar, membre de la vieille garde de la formation, annonce qu’il quitte le parti pour se confronter à Benyamin Netanyahu aux prochaines élections.

« L’impératif du moment, c’est de remplacer le régime de Netanyahu. Et c’est pourquoi j’ai décidé de mettre sur pied et de diriger un nouveau mouvement politique pour me mesurer à Netanyahu à la tête du gouvernement et pour le remplacer », a déclaré Gideon Saar.

Le désormais ex-membre du Likoud accuse son ancien parti d'être devenu « un outil qui sert les intérêts personnels » du chef du gouvernement et lui voue « un véritable culte de la personnalité ».

La réplique cinglante de l’entourage de Netanyahu n’a pas tardé : « Il quitte le parti en raison de la baisse de sa popularité et se rue dans les bras de la gauche ». En réalité, le nouveau parti de Gideon Saar chercherait plutôt à faire alliance avec la droite nationaliste et les partis religieux. Mais cette nouvelle candidature pourrait également faire réfléchir Benyamin Netanyahu à deux fois avant de proclamer des élections anticipées.

