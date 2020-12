Covid-19: Israël débutera sa vaccination fin-décembre, Netanyahu sera le premier

Le début de la troisième vague de Covid-19 inquiète les autorités sanitaires israéliennes. Et le gouvernement réuni en séance extraordinaire n'arrive pas à s’accorder sur des mesures restrictives jeudi 10 décembre, à quelques heures du début de la fête très familiale de Hanoukka. Seules bonnes nouvelles : l'arrivée des premiers vaccins anti-Covid-19, et le coup d’envoi d'une gigantesque opération de vaccination le 27 décembre.

C’est le 27 décembre prochain que le processus de vaccination va débuter en Israël. Et cela à raison de 60 000 doses inoculées quotidiennement dans les dispensaires des différentes caisses d’assurance maladie à travers le pays.

Pour Benyamin Netanyahu, qui a réceptionné lui-même le premier arrivage de vaccins de la compagnie Pfizer-BioNTech mercredi 9 novembre, « c’est un jour de fête pour les Israéliens, qui peuvent voir finalement le bout du tunnel ». Le Premier ministre israélien a indiqué qu'il voulait être « le premier à être vacciné en Israël », pour « donner l’exemple ».

Une attitude décriée par l’opposition qui l’accuse d’exploiter l’arrivée des vaccins à des fins électoralistes, alors qu’Israël traverse toujours une des pires crises politiques que le pays ait connu. Les autorités sanitaires ont lancé un appel pour que la population vienne en masse recevoir les vaccins.

« La réussite de cette opération dépend de vous, a affirmé le ministre de la Santé Yuli Edelstein. Plus nombreux vous serez à vous faire vacciner et plus vite nous pourrons rouvrir l'économie », a-t-il ajouté. Et on indique également qu’un « passeport vert » sera attribué sous forme d’application aux personnes vaccinées pour permettre un retour à la vie normale.

