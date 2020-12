Hanan Ashrawi démissionne de l'Organisation de libération de la Palestine

En Cisjordanie, l’une des personnalités phares de l’Organisation de libération de la Palestine, Dr Hanan Ashrawi, a démissionné. Elle avait donné sa lettre de démission au président palestinien, Mahmoud Abbas, fin novembre qui l’a accepté ce mercredi soir. Une manière de protester contre la reprise de la coopération entre Israéliens et Palestiniens stoppée pendant six mois, puis reprise le 17 novembre.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Hanan Ashrawi était une figure très respectée de la politique palestinienne. À 74 ans, c’était d’ailleurs l’une des seules femmes politiques à un si haut poste au sein de l’Autorité palestinienne. Elle était membre du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine depuis 2009. Et elle avait acquis une reconnaissance internationale lors de la conférence de Madrid en 1991 où elle était porte-parole de la délégation palestinienne.

Appel à des élections démocratiques urgentes

Si sa démission est une manière de critiquer la reprise de la coordination avec Israël, c’est aussi, espère-t-elle, un moyen de mener à bien une réforme de l’OLP, l’organisation qui a signé les Accords d’Oslo : « Le système politique palestinien a besoin d'un renouveau, besoin d’être revigoré en incluant des jeunes, des femmes et des professionnels qualifiés » écrit-elle dans sa lettre.

Elle y critique également les querelles entre les factions le Fatah et le Hamas qui divise l’unité palestinienne. Elle réitère ainsi le besoin urgent d’élections démocratique. La tâche sera compliquée, car l’autorité palestinienne semble avoir repris son ancienne stratégie depuis la victoire de Joe Biden et ne semble plus parler d’élections à court terme.

