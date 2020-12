Hanouka, la «fête des lumières» juive, un coup de pouce pour le tourisme à Dubaï

Les festivités de Hanouka, la dernière fête du calendrier juif, ont débuté ce jeudi soir et se dérouleront pendant une semaine. Cette année, près de trois mois après la signature de l‘accord d‘Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis, de nombreux touristes de confession juive célébreront la « fête des lumières » à Dubaï. Reportage.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

D’ordinaire, une vingtaine de fidèles se retrouvent tous les matins dans cette synagogue de Dubaï. L‘affluence était aujourd‘hui plus importante. De nombreux touristes de confession juive ont atterri cette semaine dans l‘émirat pour célébrer Hanouka.

« Aujourd‘hui, avec beaucoup plus de facilités, on peut se permettre de mettre en place un véritable programme touristique tout en proposant des offices religieux, le respect du shabbat dans ses strictes règles, explique le rabbin Israël Uzan qui travaille pour un voyagiste français spécialisé dans les vacances dites casher. Et la clientèle est d‘ailleurs en demande. On estime qu‘il y a facilement 20 à 30 000 juifs de France qui vont venir en cette fin d‘année passer leurs vacances, ici, à Dubaï. »

La normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis lève un tabou. Depuis le début du mois, les autorités émiriennes délivrent également des visas touristes aux ressortissants israéliens.

Michal Khan est l‘une d‘entre eux. Elle découvre les Émirats pour la première fois. « Je suis tellement ravie, dit-elle. La communauté juive, ici, organise même une fête pour célébrer Hanouka. Nous allons allumer les bougies, ici, à Dubaï. C‘est un moment spécial. Quand je rentrerai en Israël, je vais recommander à tout le monde de venir ici pour vivre cette expérience de vivre ensemble. »

Le développement de ce tourisme aux Émirats est un sérieux coup de pouce pour l‘économie la plus diversifiée de la région.

