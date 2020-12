Liban: l’inculpation du chef du gouvernement Hassane Diab fortement critiquée

Une vue du port de Beyrouth après l'explosion de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium qui a causé la mort de 200 personnes et plus de 6500 blessés (image d'illustration). © REUTERS/Mohamed Azakir

RFI

Le procureur libanais Fady Sawan, en charge de l’enquête sur la double explosion du port de Beyrouth, qui a fait 200 morts et plus de 6 500 blessés, le 4 août 2020, a pris, jeudi 10 décembre, une décision sans précédent dans l’histoire du Liban. Il a inculpé un Premier ministre en exercice et trois anciens ministres pour « négligence et manquement qui ont conduit à la mort de centaine de personnes ». Mais cette mesure, qui répond sans doute aux attentes de l’opinion publique, a été critiquée par la presse et par une partie de la classe politique.