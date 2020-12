Un membre présumé du Hezbollah condamné à perpétuité pour l’attentat contre Rafic Hariri

Le Tribunal spécial pour le Liban a prononcé vendredi 11 décembre la perpétuité contre l'unique condamné pour l'attentat de l'ancien Premier ministre libanais, Rafic Hariri. Salim Ayyash avait été reconnu coupable début août, en qualité de complice. Les trois autres accusés, petites mains de l'attaque du 14 février 2005, avaient été acquittées. Comme eux, Salim Ayyash n'a jamais été livré à ce Tribunal créé sous l'égide de l'ONU : il a été jugé par contumace.

Avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas

Cinq fois la perpétuité pour Salim Ayyash : perpétuité pour l’homicide volontaire de Rafic Hariri, pour celui contre les 21 autres personnes tuées dans l’attentat, pour les 226 blessés, puis prison à vie aussi pour les deux chefs d’accusation de terrorisme.

Salilm Ayyash a eu un rôle « déterminant » dans l’attentat, ont rappelé les juges. C’est lui qui dirigeait les opérations. Mais il n’en est pas pour autant l’architecte central.

Le crime a été voulu, pensé et planifié ailleurs. Le procureur n’avait pas apporté la preuve directe de l’implication du régime syrien, ont rappelé les juges, mais le contexte convergeait vers Damas. Cela alors que Rafic Hariri prenait de plus en plus de liberté avec le régime, installé au Liban depuis la guerre. Et puis, ont ajouté les magistrats, Salim Ayyash est un sympathisant du Hezbollah... parti allié de la Syrie.

Les juges n’ont pas saisi les biens du condamné, ni ordonné de réparations comme le réclamaient les victimes : les textes de ce tribunal spécial ne le permettent pas. Ils ont néanmoins recommandé aux autorités libanaises de mettre en place un système national de compensation aux victimes. Les juges ont aussi suggéré à demi-mot à l’ONU de permettre au tribunal de lancer un fond de contribution volontaire en faveur des victimes de l’attentat.

