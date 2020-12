Kurdistan irakien: les violentes manifestations contre la crise budgétaire se poursuivent

Depuis une semaine, la région autonome du Kurdistan irakien est secouée par des manifestations particulièrement violentes. Au moins sept personnes sont mortes ces derniers jours, et des dizaines d'autres ont été blessées. Ces protestataires accusent les autorités d'être responsables de la grave crise budgétaire que traverse la région.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Bagdad,

Ces scènes de violences sont plutôt rares au Kurdistan irakien. Il y a évidemment des manifestations de temps en temps dans le nord de l'Irak, mais elles prennent rarement la même ampleur, car depuis une semaine, on observe en effet dans la province de Souleimaniye, des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre.

Des sièges de partis politiques ont été incendiés, et les forces de sécurité ont tiré à balles réelles, selon des témoins sur place. Il y a déjà eu beaucoup de blessés, mais aussi des morts. Face à ces violences, plusieurs organisations des droits de l'homme ont exprimé leur inquiétude.

Le président irakien, lui-même Kurde, a également réagi, affirmant que « la violence n’était pas la solution pour répondre aux demandes légitimes des citoyens ».

À l'international, la France s'est également exprimée sur le sujet, en se disant préoccupée face à la situation en cours.

Mettre fin à la corruption

Ces manifestations rappellent un peu celles qui avaient éclaté en octobre 2019 à Bagdad et dans le sud de l'Irak. Quand on parle aux manifestants dans le nord du pays, on retrouve beaucoup des discours que l'on entendait l'année dernière, mais qui visent cette fois les autorités kurdes du nord de l'Irak, et non celles centrales à Bagdad.

Ces manifestants sont dans les rues car la région traverse actuellement une crise budgétaire et ils estiment que les autorités n'ont pas su gérer cette crise. Il faut quand même souligner que le gouvernement régional ne paye quasiment plus les salaires de ses fonctionnaires depuis des mois maintenant, au mieux, une infime partie de leur montant.

Les manifestants expriment donc aujourd'hui leur lassitude. Ils demandent des réformes majeures, et puis surtout la fin de la corruption. Aucune réaction en provenance des autorités n'a su pour l'instant calmer cette colère. Les autorités d'ailleurs, accusent le mouvement d'être infiltré par des éléments extérieurs, avec pour but de déstabiliser le parti au pouvoir.

►À lire: Au Kurdistan irakien, les protestataires bravent l'interdiction des rassemblements

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne