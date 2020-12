Explosion à Beyrouth: Hassan Diab refuse de comparaitre devant le procureur qui l'a inculpé

Le Premier ministre démissionnaire libanais Hassan Diab. AP - Bilal Hussein

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Au Liban, le Premier ministre démissionnaire, Hassan Diab, a refusé ce lundi d'être interrogé par le procureur Fadi Sawan, qui l’a inculpé la semaine dernière pour négligence et manquement dans le cadre de l’enquête sur l'explosion du 4 août au port de Beyrouth. Ce drame, on s’en souvient, avait fait 200 morts, plus de 6 500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise.