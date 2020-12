Israël: accusée de pédophilie, Malka Leifer perd son dernier recours devant la justice

La Cour suprême israélienne a donné le feu vert final à l'extradition de Malka Leifer, ancienne directrice d'une école australienne réfugiée en Israël et accusée de nombreux cas de pédophilie dans son pays d'origine.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Il s'agit du dernier épisode d’une procédure judiciaire qui se poursuit depuis plus de six ans. La Cour suprême israélienne rejette le recours de Malka Leifer et la décrète extradable. Avi Nissenkorn, le ministre israélien de la Justice, s'est félicité de cette décision et a indiqué son intention de signer sans plus attendre le décret d’extradition.

Malka Leifer doit répondre en Australie à pas moins de 74 chefs d’accusations pour viol et agressions sexuelles sur des mineures. Selon les tribunaux israéliens, l’ancienne directrice de l’école Adass Israël de Melbourne, une institution de jeunes filles, avait simulé la maladie mentale afin d’éviter l’extradition. La pédophile présumée a notamment bénéficié en Israël du soutien du chef du parti ultra-orthodoxe Yahadout HaTorah, l'ancien ministre de la Santé Yaakov Litzman.

La police a recommandé dans le passé l’inculpation du ministre en raison de pressions qu’il aurait exercées pour changer les expertises des médecins sur l’état psychique de la prévenue. La Cour suprême a souligné qu’Israël ne peut devenir un pays-refuge pour les criminels du monde entier. L'extradition de Malka Leifer devrait avoir lieu dans les deux mois à moins que ses défenseurs trouvent un stratagème pour surseoir à la décision.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne