Cisjordanie: des comédiens se «vendent» pour dénoncer les difficultés du monde du théâtre

Alors que le monde de la culture peine à voir le bout du tunnel en Cisjordanie occupée, une troupe de jeunes comédiens a décidé de jouer une pièce ambulante à Ramallah pour sensibiliser le public à la situation économique et financière, et le manque de travail depuis la crise du coronavirus. Une pièce répétée chez les acteurs eux-mêmes, avec des comédiens et des musiciens volontaires venus de Jérusalem, Bethléem ou Ramallah.

Avec notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard

Sur une petite scène à l’extérieur de Ramallah, deux musiciens et trois acteurs sont immobiles, debout sur des cubes en bois. Arrive alors une commissaire-priseur et le ton est lancé : c’est une vente aux enchères qui est jouée. Chacun des comédiens est présenté pour être acheté. Car en ce moment, ils n’ont plus d’utilité.

« Il s’appelle "machin", mais son nom n’est pas important ! C’est un professionnel, mais on ne lui a pas encore donné la chance d’être un professionnel. Il est très courageux, mais il n’a pas encore eu la chance d’être courageux ! », lance la commissaire-priseur.

Les spectateurs sont acquéreurs, chacun y va de son prix. Mais les enchères commencent à 10 centimes, puis finissent seulement à 15.

« Comme si on attendait un événement qui risque de ne jamais arriver »

« Nous, en tant qu’artistes, on est un peu devenu "bon marché", si je puis dire, explique Maryam Basha, jeune comédienne palestinienne et l’actrice principale, qui a écrit cette pièce. On se vend si peu cher afin de pouvoir créer, contribuer au monde artistique. Et ce n’est pas seulement à cause de l’occupation, mais ça vient de la situation économique et financière du pays. Tout nous retient pour faire de l’art. Finalement, c’est comme si on attendait un événement qui risque de ne jamais arriver. Et il y a la pression, l’angoisse qui va avec. C’est de tout ça dont parle la pièce. »

La troupe est formée uniquement des volontaires et l’idée est de rejouer cette pièce dans la rue. Soit une manière de sensibiliser le public à la situation des acteurs, du monde du théâtre et de la culture en général après la crise du coronavirus.

