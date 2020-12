Liban: l’enquête sur l'explosion du port de Beyrouth suspendue

Une vue du port de Beyrouth après l'explosion de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium qui a causé la mort de 200 personnes et laissé plus de 250 000 personnes sans abri.

L'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, qui a fait le 4 août 200 morts et 6500 blessés, a été temporairement suspendue. Deux anciens ministres inculpés ont réclamé la récusation du magistrat en charge de l'enquête, Fadi Sawan.

De notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifé

L’ancien ministre des Finances Ali Hassan Khalil et l’ex-ministre des Travaux publics, Ghazi Zeaïter, tous deux députés et avocats, ont réclamé le remplacement du procureur Fadi Sawan pour suspicion légitime d’incompétence. Ils accusent le magistrat d'avoir violé la Constitution, estimant que le jugement de ministres et de députés doit d’abord obtenir l’aval du Parlement.

La Cour de cassation doit se prononcer dans les dix jours sur la requête des deux inculpés, qui font partie du Mouvement chiite Amal, dirigé par le président de la chambre Nabih Berry, l’une des personnalités politiques les plus puissantes du pays.

Les inculpés refusent de comparaître

La décision de Fadi Sawan d’inculper le Premier ministre démissionnaire, Hassan Diab, et trois anciens ministres avait provoqué une levée de bouclier de la part d’une partie de la classe politique.

Les quatre inculpés ont refusé de comparaître devant le procureur en début de semaine Mais cela ne l’avait pas découragé et il avait fixé d’autres dates pour les interrogatoires. Maintenant, tout cela est suspendu en attendant la décision de la Cour de cassation. Celle-ci peut rejeter la demande des inculpés, ou demander le remplacement de Fadi Sawan. Dans ce cas, l’enquête, qui traîne déjà en longueur, pourrait prendre beaucoup de retard.

Cela n’est pas du goût d’une grande partie de l’opinion publique, des familles des victimes et de la communauté internationale, qui commencent à s’impatienter.

