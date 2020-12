Irak: tensions entre le gouvernement et les milices pro-iraniennes

Un homme irakien porte un masque à l'effigie de Qassem Soleimani, général iranien assassiné il y a un an par les États-Unis en Irak. REUTERS - ABDULLAH DHIAA AL-DEEN

En Irak, la tension monte entre le gouvernement et les milices chiites pro-iraniennes. Samedi 26 décembre, le chef du Hezbollah irakien a menacé le Premier ministre irakien et le pays tout entier d'une guerre à venir entre les deux grands alliés de Bagdad : l'Iran et les États-Unis. De son point de vue, le Premier ministre irakien doit cesser de défendre les intérêts de l'ennemi américain en Irak.