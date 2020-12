Covid-19: les Israéliens répondent présent à la campagne de vaccination

« Israël est le champion du monde de la vaccination contre le Covid-19 », s’est réjoui le Premier ministre Benyamin Netanyahu. La campagne de vaccination bat son plein depuis son début le 21 décembre. Alors que près d’un demi-million d’Israéliens ont été vaccinés en une semaine, la priorité pour le moment reste les personnels soignants et les personnes âgées.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Dafna Branham est infirmière. Elle retire délicatement la seringue de son emballage en plastique et prépare le vaccin. Sa patiente étant déjà en place, elle procède à quelques vérifications : numéro de sécurité sociale, âge, antécédents médicaux. Puis elle se désinfecte les mains de nouveau et passe à l’acte : injection effectuée !

Pour Dafna Branham, cette campagne de vaccination est un succès. « Nous avons une application, les gens prennent rendez-vous sur leur téléphone, explique-t-elle. Ils viennent, ils se font vacciner et automatiquement notre système leur génère un nouveau rendez-vous trois semaines plus tard. Donc 21 jours après la première injection, il y a un rappel. Ce vaccin se fait en deux fois ».

Dans le centre de soins, tous les patients ont plus de soixante ans. Parmi eux, Henriette Rothschild. « Mon mari a un gros problème cardiaque, explique cette Israélienne d’origine française. Je me suis bien renseignée auparavant, mais malgré son problème, il est plus prudent de se faire vacciner que de rester sans vaccin : les dangers sont trop grands. »

À côté d’elle, David Krismann vient également de se faire vacciner. « Nous voulons être en bonne santé, nous voulons aller de l’avant dans la vie, que les choses redeviennent comme avant, explique le septuagénaire. J’ai des enfants et des petits enfants et je vais bientôt pouvoir organiser un barbecue avec eux et on pourra tous s’embrasser. Et vous êtes invité ! ».

La campagne de vaccination a débuté le 21 décembre en Israël. Objectif : 4,5 millions de personnes vaccinées d’ici fin janvier.

