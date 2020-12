Syrie: les forces russes visées à Idleb

Un convoi de troupes turques et russes patrouille à travers la province d'Idleb, le 15 mars 2020.

Le ministère russe de la Défense a annoncé que trois soldats russes ont été blessés mardi 29 décembre au sud-est de la province d’Idleb, contrôlée par l’armée turque. Cet incident intervient alors que les escarmouches se multiplient entre les troupes syriennes et leurs alliés et les groupes jihadistes fortement implantés dans cette région.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Les trois militaires russes ont été blessés lorsque leur blindé a été frappé par un missile anti-char tiré d’une région contrôlée par les rebelles pro-turcs, selon le ministère de la Défense à Moscou. L’attaque s’est produite alors que la patrouille russe supervisait le démantèlement par l’armée turque d’un de ses postes d’observation au sud-est de la zone de désescalade, dans la province d’Idleb.

Les affrontements se multiplient depuis quelques jours entre l’armée syrienne et ses alliés d’un côté, les groupes jihadistes et les rebelles pro-turcs de l’autre, sur les fronts d’Idleb, d’Alep et de Lattaquié, limitrophes de la frontière avec la Turquie.

Le week-end dernier, l’armée syrienne a dépêché d’importants renforts dans le nord-ouest du pays, après une série d’attaques lancées par les groupes jihadistes.

Lundi, l’aviation russe a mené des raids contre la région montagneuse de Jabal al-Akrad, tenue par le Parti islamiste du Turkestan, dans la province côtière de Lattaquié. Cette formation compte des milliers de combattants issus des anciennes Républiques soviétiques d’Asie centrale et de la minorité musulmane chinoise des Ouïghours.

La trêve conclue en mars dernier sur les fronts du nord-ouest syrien est régulièrement violée par les belligérants. Mais aucune offensive d’envergure n’a eu lieu depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu supervisé par la Russie et la Turquie.

