Iran : les assassins du général Soleimani ne seront «en sécurité nulle part»

Des habitants de Téhéran marchent à côté d'une photo du général Soleimani, un an après son assassinat le 3 janvier 2020.

L'Iran a affirmé que les responsables américains, notamment le président Donald Trump, qui ont ordonné l'assassinat le 3 janvier 2020 du général Qassem Soleimani, le chef de la force Qods des Gardiens de la révolution, ne seront nulle part en sécurité.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

En pleine tension entre l'Iran et les États-Unis, plusieurs responsables politiques et militaires iraniens ont directement menacé le président américain sortant Donald Trump et ses proches.

Lors d'une cérémonie pour marquer l'assassinat le 3 janvier 2020 du général Soleimani lors d'une frappe américaine près de Bagdad, le chef de l’Autorité judiciaire, Ebrahim Raïssi, a affirmé que « le président américain et les autres responsables qui ont ordonné cet assassinat, ne seront nulle part en sécurité sur cette terre ».

Le général Soleimani était le chef de la Force Qods, chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, l’armée d'élite iranienne. Il a joué un rôle primordial en Syrie, en Irak mais aussi pour aider le Hezbollah libanais ou encore les groupes islamistes palestiniens.

Il a été tué lors d'une attaque au drone près de l'aéroport de Bagdad, ordonné par le président Trump alors qu'il était en visite officielle dans ce pays. Il y a un an, en janvier 2020, l'Iran a riposté à cette attaque en lançant une douzaine de missile contre une base américaine en Irak.

Ces menaces interviennent alors que les groupes armés proches de Téhéran ont mené plusieurs attaques contre les intérêts américains en Irak.

