Un million d’Israéliens ont déjà reçu une dose de vaccin contre le Covid-19

Le vaccin Pfizer-BioNtech a été administré un million d'Israéliens (Image d'illustration). © JACK GUEZ/AFP

Texte par : RFI

La campagne de vaccination a débuté le 21 décembre dernier dans le pays. Et en un peu plus de dix jours c’est donc 10 % de la population qui a déjà reçu une première dose du vaccin. Le Premier ministre Benyamin Netanyahu parle d’une prouesse inégalée et vante l’efficacité du système de santé de l’Etat hébreu.