État civil en Israël: un ancien président de la Knesset ne veut plus être enregistré comme «juif»

C'est une démarche peu commune en Israël, où il n'existe pas de séparation entre la religion et l’État : un tribunal va devoir prochainement statuer sur la mention d’appartenance religieuse qui figure sur toutes les pièces d’identité. Et l’auteur de cette initiative est loin d’être un inconnu.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Avraham Burg, ancien président de la Knesset et chef de l’agence juive, l’organisme chargé de l’immigration en Israël, est issu d’une famille liée au mouvement juif sioniste.

Longtemps membre du Parti travailliste, il demande maintenant que soit rayée la mention « juif » dans la case d’appartenance religieuse sur ses papiers d’identité.« Je ne peux plus sentir une proximité avec ce collectif, a-t-il expliqué au quotidien Haaretz. Il ne s'agit pas d’un acte radical, mais quelque chose est devenu nécessaire depuis la promulgation de la loi de juillet 2018 qui fait d'Israël l’État-nation du peuple juif ».

Et ce n’est pas tout. Avraham Burg demande également de changer les paroles de l’hymne national israélien, l’Hatikva, « l'espérance ». Un texte problématique, explique-t-il, qui ne convient qu’aux juifs ashkenazes.

Ce n’est pas la première fois que la question de l'appartenance religieuse en Israël fait les gros titres. La non séparation entre la religion et l'État provoque régulièrement des problèmes pour les questions d'état civil, et notamment pour ce qui est des mariages inter-religieux ou pour les couples homosexuels.

Jusqu’à présent, la solution consistait à célébrer ces unions à l’étranger. Mais la pandémie a rendu les choses encore plus difficiles.

