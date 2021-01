Covid-19 en Égypte: les causes d'une brusque recrudescence

Les nouveaux cas de Covid-19 connaissent une remontée spectaculaire dans le pays, passant de moins de 200 contaminations par jour fin octobre à plus de 1 400 ces jours-ci. Des chiffres que même la ministre égyptienne de la Santé estime être en deçà de la réalité.

De notre correspondant au Caire,

Les experts estiment que la situation est grave. Car la plupart des professionnels de santé pensent que les chiffres officiels de nouveaux cas devraient être multipliés par cinq, dix et ou même vingt selon certains professeurs de médecine. Il est vrai que les médecins ont payé un lourd tribut avec plus de 200 morts.

Un signe qui ne trompe pas : les quelque 200 hôpitaux publics, donc gratuits en théorie, sont presque totalement saturés. Même les hôpitaux privés, pourtant loin d’être bon marché, commencent à refuser des patients. Selon une récente étude, l’Égypte ne comptait que 150 000 lits d’hôpital et 20 000 lits de réanimation pour plus de 100 millions d’habitants. Autre signe de tension, une pénurie en oxygène. La consommation a augmenté de près de 25% et les producteurs peinent à suivre.

Fonctionnement presque ordinaire

Après un automne doux qui s’éternisait, les températures ont brusquement chuté, surprenant des Égyptiens encore en bras de chemise. Résultat : fenêtres fermées et peu d’aération. Mais la raison principale est due au fait que l’Égypte a continué à fonctionner de manière presque ordinaire. Administrations, sociétés et écoles ont très peu eu recours au télétravail. Le confinement nocturne qui allait de 21 h à 6 h a été levé depuis longtemps. Cafés, restaurants, cinémas et lieux de culture sont restés ouverts même s’ils fonctionnaient au quart de la capacité.

Un confinement total a été exclu dans un pays où près d’un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Résultat, l’Egypte a enregistré une croissance de 3,5% qui commence à se traduire aussi par une croissance de la pandémie.

Le gouvernement tente de freiner la pandémie

Depuis ce dimanche, la police a commencé à verbaliser ceux qui ne portent pas de masques dans les transports et les administrations. Les autorités locales ont aussi obtenu le droit de saisie judiciaire pour empêcher des rassemblements comme ceux qui ont eu lieu pour le réveillon à Alexandrie et au Caire. Les écoles ne rouvriront pas et les fonctionnaires travaillent un jour sur deux en alternance.

L’armée pourrait bientôt être appelée à installer des hôpitaux de campagne, comme elle l’avait fait en juin. Le ministère de la Santé doit incessamment donner son feu vert au vaccin chinois déjà approuvé aux Emirats et à Bahreïn. L’Égypte ayant une population très jeune avec une moyenne d'âge de 25 ans, ce sont les professionnels de santé et les personnes souffrant de comorbidités qui seront les premiers vaccinés.

