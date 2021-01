L'Arabie saoudite rouvre son espace aérien et ses frontières au Qatar

Une vue de Doha la capitale du Qatar en mai 2018 (image d'illustration). AP - Kamran Jebreili

Texte par : RFI

L'Arabie saoudite rouvre ce lundi 4 janvier son espace aérien et ses frontières terrestres et maritimes au Qatar, après plus de trois ans de rupture des liens diplomatiques entre les deux pays du Golfe. La nouvelle a été annoncée par le ministre koweïtien des Affaires étrangères.