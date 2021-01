La crise politique israélienne s’aggrave sur fond de crise sanitaire

Le Premier ministre israëlien Netanyahu (droite) avec Benny Gantz à Tel Aviv le 27 juillet 2020. AP - Tal Shahar

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’État hébreu bat tous les records en termes de vaccination contre le Covid-19 avec plus d’un million de personnes vaccinées. Mais il bat aussi des records en termes de nouvelles contaminations. Le pays est passé de 1 000 cas quotidiens début décembre, à six fois plus aujourd’hui. Et les responsables israéliens n’arrivent pas à se mettre d’accord sur un renforcement du confinement déjà en place.