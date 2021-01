Covid-19: en Israël, convaincre les arabes israéliens de se faire vacciner

Israël bat tous les records en termes de vaccination contre le Covid-19. Près d’un million et demi d’Israéliens ont déjà été vaccinés. Les autorités sanitaires affirment intensifier leurs efforts auprès de la communauté arabe israélienne, jusqu’à présent frileuse à la vaccination, selon le ministère de la Santé israélien. Une intense campagne d’information a été mise en place afin de convaincre les plus réticents, et elle commence timidement à porter ses fruits.