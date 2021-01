Les Émirats arabes unis rouvrent la frontière avec le Qatar

Au poste-frontière d'Abou Samrah, à 120 km au sud de Doha au Qatar le trafic a repris vers les Émirats arabes unis et vers l'Arabie saoudite, ici, ce samedi 9 janvier. REUTERS - IBRAHEEM AL OMARI

Après plus de trois ans de crise opposant le Qatar à l‘Arabie saoudite et ses alliés dont les Émirats arabes unis, les six pays arabes du Golfe ont signé mardi dernier un accord de « solidarité et de stabilité ». Les premiers signes d‘ouverture ont eu lieu ce samedi. Des voitures ont notamment pu traverser la frontière terrestre entre le Qatar et l‘Arabie saoudite. Les Émirats arabes unis ont aussi rouvert ce samedi leurs points d‘entrée – maritimes, terrestres et aériens – avec le Qatar.