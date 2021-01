Au Liban, un marché des changes parallèle et virtuel a vu le jour

Pour se procurer des devises fortes et éviter d’être à la merci de changeurs parfois sans scrupules, les Libanais ont créé un marché des changes sur les réseaux sociaux. REUTERS/Dado Ruvic

Texte par : Paul Khalifeh Suivre 3 mn

Depuis octobre 2019, le Liban est plongé dans la pire crise économique et financière de son histoire. Une crise qui a provoqué, entre autres, la dépréciation de la livre libanaise, qui a perdu plus de 80% de sa valeur face au dollar, et le blocage par les banques des épargnes des clients. Autre manifestation de cette crise, la pénurie de devises fortes dans une économie fortement dollarisée. Les banques ne fournissent plus de devises à leurs clients même lorsque leurs comptes sont en dollars ou en euros.