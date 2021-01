Covid-19: avec 2 millions de vaccinés, Israël veut devenir « le premier pays à sortir de la crise »

Dans la course mondiale à la vaccination contre le Covid-19, l'État hébreu est toujours en tête. Près de deux millions d’Israéliens ont déjà été vaccinés, soit 20% de la population. Le pays vient également de recevoir de nouvelles livraisons du vaccin Pfizer BioNTech, et compte mettre les bouchées doubles dans les prochains jours.

Avec notre correspondant à Jérusalem,Sami Boukhelifa

L'objectif est de vacciner 170 000 personnes par jour. À ce rythme-là, l’Etat hébreu sera « le premier pays à sortir de la crise », prédit le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu.

Sur les plateaux de télévision pour se faire vacciner et donner l’exemple, ou sur le tarmac de l’aéroport international Ben Gourion, pour réceptionner les nouvelles doses de vaccins, Benyamin Netanyahu fait feu de tout bois.

« Nous sommes un modèle »

« Nous sommes un modèle » pour les autres pays, se vante le chef du gouvernement sur son compte Twitter. « L’Europe souhaiterait profiter de notre expertise », se réjouit-il.

Car en matière de vaccination le système israélien est efficace. L’approvisionnement est garanti. Israël a conclu des contrats avec les laboratoires Pfeizer BioNTech et Moderna, soit 14 millions de doses pour 9 millions d’habitants. Les livraisons sont hebdomadaires.

Le stockage est au point. Les hôpitaux ne sont pas encombrés par des millions de candidats au vaccin. Ce sont les caisses des assurances maladie israéliennes qui gèrent la logistique.

Les populations à risque ont été vaccinées en priorité. Les autorités sanitaires étudient désormais la possibilité d’ouvrir les centres de vaccination 24 heures sur 24.

« Dans le cadre de la campagne "Retour à la vie", nous avons déjà vacciné plus de 72% des 60 ans et plus. Dimanche prochain, il y aura une autre expédition de vaccins et nous commencerons à vacciner les personnes âgées de 50 ans et plus. Nous passerons à 170 000 vaccins par jour, vaccinerons tous les citoyens israéliens et serons les premiers au monde à sortir de la couronne », déclare Benyamin Netanyahu sur son compte Twitter.

