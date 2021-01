Covid-19: le Liban impose un couvre-feu total de 11 jours

Rayons vides dans un supermarché de Beyrouth le 11 janvier. Les rayons ont été pris d'assaut en vue de constituer des provisions, après l'annonce de l'état d'urgence. REUTERS - MOHAMED AZAKIR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Avec plus de 220 000 infections et 1 600 morts pour une population de six millions d’habitants, le Liban est l’un des pays où la pandémie du coronavirus a connu la plus rapide progression ces dernières semaines. Face à la saturation des hôpitaux, les autorités ont décrété ce lundi un état d’urgence sanitaire et un bouclage total.