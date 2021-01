L'ONG israélienne B’Tselem dénonce un régime d’apartheid en Israël

« Une suprématie juive du Jourdain à la méditerranée: c'est l'apartheid », c’est le titre du nouveau rapport publié ce mardi matin par l’ONG israélienne B’Tselem, et qui accable l’État hébreu. B’Tselem dénonce l’injustice que subissent les Palestiniens, réduits à l’état de citoyens de second rang par l’occupation israélienne.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Les dirigeants israéliens présentent souvent leur pays comme la seule démocratie du Proche-Orient. Mais dans une démocratie tous les individus sont égaux dénonce, Amit Gilutz, porte-parole de B’Tselem : « On ne peut pas parler de démocratie lorsqu’un groupe de personnes en contrôle un autre, et œuvre en permanence à perpétuer cette domination. Ça, c’est l’exacte définition de l’apartheid. »

Afin de garantir la suprématie juive en Israël et dans les territoires palestiniens, l’État hébreu renforce toujours plus sa mainmise sur les terres palestiniennes, précise Amit Gilutz de B’Tselem : « Durant ces dernières années, le régime israélien, n’a même plus essayé de dissimuler cette idéologie de suprématie juive. Le principe d’Israël "État nation du peuple juif" a été inscrit dans la loi. Israël œuvre à judaïser des pans entiers de territoires en confisquant les terres des Palestiniens. Et cela révèle les véritables intentions d’Israël, à savoir, garder le territoire palestinien et les Palestiniens sous son contrôle. »

600 000 colons israéliens vivent aujourd’hui en Cisjordanie occupée. Ce lundi 11 janvier, le Premier ministre Benyamin Netanyahu a ordonné la construction de 800 nouveaux logements dans les colonies en territoire palestinien.

► À lire : en Israël: Netanyahu veut accélérer de nouveaux projets de construction dans les colonies

► À lire : le rapport de l'ONG B'Tselem

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne