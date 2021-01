Irak : 17 jihadistes arrêtés à Bagdad

Les forces antiterroristes irakiennes montent la garde devant l'ambassade américaine à Bagdad. AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les opérations de lutte contre l'Etat islamique en Irak continuent et sont régulières. Plus de 10 000 membres du groupuscule seraient toujours actifs entre l'Irak et la Syrie selon les Nations unies.