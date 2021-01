Coronavirus au Liban: une loi pour réguler l’importation du vaccin

Une chaîne de production de vaccins. (Image d'illustration) Alexander Ryumin\TASS via Getty Images

Avec plus de 6 100 nouvelles contaminations en 24 heures pour une population de six millions d’habitants, des hôpitaux saturés et une pénurie d’oxygène, la pandémie de coronavirus est hors de contrôle au Liban. Les autorités se battent sur tous les fronts dans des conditions défavorables pour éviter le point de non-retour.