Israël a obtenu un stock de vaccins en échange de données médicales à Pfizer

Le Premier ministre Benyamin Netanyahu et le ministre de la Santé Yuli Edelstein assistent à l'arrivée d'un avion avec une cargaison de vaccins de Pfizer-BioNTech, à l'aéroport Ben Gourion, le 10 janvier 2021. REUTERS - POOL

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Comment Israël a obtenu des millions de doses de vaccins contre le Covid-19 avant tout le monde ? Le ministère de la Santé de l’État hébreu lève le voile sur le mystère et publie un document dans lequel est détaillé l’accord conclu entre le laboratoire Pfizer/BioNTech et Israël. Le premier s’est engagé à fournir rapidement des millions de doses de vaccins, en échange le second s’est engagé à partager les données des effets de la vaccination sur sa population. RFI a pu consulter le document.